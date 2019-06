Ο Φέτελ έβαλε... στο «2» τον Χάμιλτον!

Πηγή: filathlos.gr

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γερμανός συνέχισε να είναι έξαλλος και έτσι πάρκαρε το μονοθέσιό του στην είσοδο του pit lane και δεν το πήγε εκεί που παρκάρουν τα μονοθέσια οι τρεις πρώτοι.

Αντίθετα, πήγε με τα πόδια στο σημείο και αμέσως μετά άλλαξε τις ταμπέλες με τις θέσεις των μονοθεσίων. Πήρε το Νο1 μπροστά από το μονοθέσιο του Χάμιλτον, έβαλε μπροστά από τη Mercedes το Νο2 και τοποθέτησε το Νο1 στο κενό σημείο όπου θα έπρεπε να είναι το δικό του μονοθέσιο.

Δείτε το βίντεο...

I know I don’t probably have many Formula 1 fans in my following but just wanted to share this funny petty moment from today’s race—Vettel, the guy in red, technically finished first but got an unfair penalty and wanted everyone to know how he felt pic.twitter.com/OCpIv6kgQ7