Ο Giannis κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στο ΝΒΑ - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Greek Freak έλαβε 75 ψήφους πρώτης θέσης και 432 στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από ομάδα 100 αθλητικών συντακτών και ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πάουερ φόργουορντ των ΛΑ Λέικερς, Άντονι Ντέιβις (200 ψήφους, 14 για την πρώτη θέση) και στην τρίτη ο σέντερ της Γιούτα, Ρούντι Γκομπέρ (187 και 6).

Ο τελευταίος είχε κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού τις δύο προηγούμενες σεζόν, ενώ πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πάρει την 2η θέση.

Ο Έλληνας άσος είχε 13.7 ριμπάουντ μέσο όρο μέχρι εκείνο το σημείο, καθώς και 1.04 κλεψίματα και 1.02 μπλοκ σε κάθε αγώνα.

«Η αφοσίωσή του στο αμυντικό κομμάτι και στη νίκη είναι κάτι περισσότερο από απίστευτη» τόνισε στο TNT ο προπονητής των «Ελαφιών», Μάικ Μπουντενχόλζερ και συνέχισε:

«Επηρεάζει το παιχνίδι με τα σουτ υπό πίεση, τα ριμπάουντ, με την ικανότητά του να παίζει σε όλες τις θέσεις... το ταλέντο του είναι τεράστιο.»

Ο Αντετοκούνμπο με το βραβείο αυτό γίνεται μόλις ο δεύτερος στην ιστορία των Μπακς που το κατακτά, μετά τον Σίντνεϊ Μονκρίφ (1982-1983 και 1983-1984).

Μιλώντας στο TNT ο Giannis επισήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς αυτό δεν θα είχε συμβεί. Γνωρίζω ότι το όνομά μου βρίσκεται σε αυτό το τρόπαιο, αλλά θα μπορούσε να ήταν οποιδήποτε όνομα από τα παιδιά σε αυτό.»

