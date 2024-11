Ο Jake Paul κέρδισε τον Mike Tyson στο event της χρονιάς

Ο αγώνας είχε εγκριθεί από το Τμήμα Αδειοδότησης και Ρύθμισης του Τέξας και διεξήχθη υπό ειδικούς όρους, με γύρους διάρκειας 2 λεπτών και γάντια 14 ουγγιών, διαφορετικά από τα συνηθισμένα 10 ουγγιών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες βαρέων βαρών. Το έπαθλο του αγώνα έφτανε τα 40 εκατομμύρια δολάρια και ο αγώνας προβλήθηκε από το Netflix, προσελκύοντας εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Jake Paul and Mike Tyson at the end of 8 rounds. #PaulTyson pic.twitter.com/YFdcUrkPZk

Ο Jake Paul είχε δηλώσει σαφώς ότι ο στόχος του ήταν το οικονομικό όφελος: «Είμαι εδώ για να κερδίσω 40 εκατομμύρια δολάρια και να αντιμετωπίσω έναν θρύλο», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τον Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω προβλήματος υγείας του Mike Tyson. Ο 58χρονος πυγμάχος αντιμετώπισε έξαρση έλκους κατά τη διάρκεια πτήσης τον Μάιο, γεγονός που απαιτούσε ιατρική φροντίδα, ωστόσο επέστρεψε αποφασισμένος στο ρινγκ.

Ο Mike Tyson (50-7, 44 KOs), που παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πυγμάχους όλων των εποχών, έγινε ο νεότερος πρωταθλητής βαρέων βαρών σε ηλικία 20 ετών το 1986. Κατάφερε να ενοποιήσει τους τίτλους των μεγάλων κατηγοριών την επόμενη χρονιά και υπερασπίστηκε τους τίτλους του έξι φορές, μέχρι την ήττα από τον James "Buster" Douglas το 1990.

Ο Jake Paul (11-1, 7 KOs) ξεκίνησε την καριέρα του στην πυγμαχία το 2020, κερδίζοντας τους πρώτους έξι αγώνες του, συνήθως απέναντι σε πρώην μαχητές MMA. Παρά την πρώτη του ήττα από τον Tommy Fury το 2023, επέστρεψε δυναμικά με τέσσερις συνεχόμενες νίκες, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας ενάντια στον Tyson.

Μετά τον αγώνα, ο Paul μίλησε με σεβασμό για τον αντίπαλό του: «Ήταν τιμή να βρεθώ στο ρινγκ με τον Mike Tyson. Αυτός ο άνθρωπος πάντα με υποστήριζε», ανέφερε. Από την πλευρά του, ο Tyson δήλωσε ότι δεν αποκλείει την πιθανότητα να επιστρέψει για έναν νέο αγώνα, ενδεχομένως με τον Logan Paul, καθώς δήλωσε: «Ίσως παλέψω με τον αδερφό του».

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTysonpic.twitter.com/FUQGZVyADQ