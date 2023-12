Ο Καρβαλιάλ νέος προπονητής του Ολυμπιακού - Nέος αθλητικός διευθυντής ο Πέδρο Άλβες

Ο 58χρονος προπονητής είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το σύντομο πέρασμά του στον Αστέρα Τρίπολης το 2008.

Εν συνεχεία δούλεψε σε ουκ ολίγους συλλόγους, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Σπόρτινγκ, τη Μπεσίκτας, τη Μπασάκσεχιρ, τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, τη Σουόνσι και την Μπράγκα.

Τελευταίος του χρονικά σταθμός η Θέλτα, την οποία ανέλαβε τον περσινό Νοέμβριο και την καθοδήγησε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, έχοντας ρεκόρ 10-8-11 σε 29 αγώνες.

Nέος αθλητικός διευθυντής ο Πέδρο Άλβες

Την πρόσληψη του Πέδρο Άλβες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον 40χρονο Πορτογάλο να είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας.

Ο Άλβες υπήρξε ποδοσφαιριστής σε διάφορες μικρές ομάδες της Πορτογαλίας, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τον Άρη Λεμεσού τη σεζόν 2012-13.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε πόστο αθλητικού διευθυντή στην Εστορίλ. Εκεί παρέμεινε για πέντε χρόνια, από το 2018 μέχρι και το 2023.

Ουσιαστικά ανέλαβε την ομάδα τη σεζόν που υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία και μέσα σε τρεις σεζόν κατάφερε να την επαναφέρει στην πρώτη, φτάνοντας παράλληλα μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου τη σεζόν 2020-21. Την επόμενη χρονιά η Εστορίλ τερμάτισε στην ένατη θέση, ενώ πέρυσι ήταν 14η.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο Πέδρο Άλβες, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Sports Director.

Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1983 και αφού ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα, ανέλαβε υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ στη Braga, στην οποία έμεινε για τρία χρόνια.

Από το 2018 έως και τον περασμένο Ιούλιο εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην Estoril.

