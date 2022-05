Ο Λεκλέρ «poleman» στο γκραν πρι του Μονακό

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την «pole position», την 14η έως τώρα στην καριέρα του, για το αυριανό γκραν πρι του Μονακό, το οποίο είναι ο έβδομος αγώνας της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο «σπίτι» του, στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά και θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της εκκίνησης του κυριακάτικου αγώνα στην φημισμένη πίστα του πριγκιπάτου, μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς του, αφήνοντας στη δεύτερη τον «ομόσταυλο» του στη «σκουντερία», Ισπανό, Κάρλος Σάινθ, και στην τρίτη τον Μεξικάνο οδηγό Red Bull, Σέρχιο Πέρεθ.

«Ήταν μια νίκη στο σπίτι μου και αυτό είναι μεγάλη χαρά για εμένα», δήλωσε ο Λεκλέρ μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι της Βαρκελώνης έχει ως εξής:

1. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:11.376 2. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 0.225 3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 0.253 4. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 0.290 5. Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren) + 0.473 6. Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Mercedes) + 0.736 7. Φερνάντο Αλόνσο (Βρετανία/Alpine) + 0.871 8. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) + 1.184 9. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) + 1.356 10. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 1.671