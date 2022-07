Ο Λεκλέρκ poleman στη Γαλλία

Ο Σαρλ Λεκλέρκ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο γαλλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα.

Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά που διεξήχθησαν στην πίστα "Circuit Paul Ricard" και πήρε την "pole position" για τον αυριανό 12ο αγώνα της χρονιάς. Ο Μονεγάσκος «πιλότος», ο οποίος πανηγύρισε την έβδομη εφετινή και συνολικά 16η "pole position" της καριέρας του, άφησε στις επόμενες δύο θέσεις τις Red Bull του παγκόσμιου πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν και του Σέρχιο Πέρες. Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, ο οποίος άφησε πέμπτο τον Λάντο Νόρις με McLaren.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ... βοήθησε τον Λεκλέρκ να πάρει την "pole position", καθώς ξεκινούσε τον γύρο του περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν από τον Μονεγάσκο, προκειμένου να «τραβήξει» τον τελευταίο για να κάνει έναν πιο γρήγορο γύρο. Ο Ισπανός δεν «έγραψε» χρόνο στο τρίτο και τελευταίο μέρος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών, καθώς ούτως ή άλλως θα εκκινήσει αύριο από την τελευταία σειρά, λόγω αλλαγών στα εξαρτήματα της μονάδας ισχύος του. Στην τελευταία σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται και ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas. Μετά την πρώτη προσπάθεια των δύο οδηγών στο Q3, ο Λεκλέρκ ήταν μόλις οκτώ χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Φερστάπεν. Στη δεύτερη προσπάθειά τους, ωστόσο, ο Ολλανδός δεν κατάφερε να κάνει έναν καλύτερο γύρο από τον Μονεγάσκο και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του όντας τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον οδηγό της Ferrari.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών του γαλλικού γκραν πρι έχει ως εξής:

1. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:30.872 2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 0.304 3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 0.463 4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.893 5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1.160 6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 1.259 7. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1.680 8. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 1.908 9. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) - 10. Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) -