Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ευχαρίστησε από καρδιάς τον Κλοπ

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς και «μύθος» του NBA είναι φανατικός φίλος των «reds», αλλά και μικρομέτοχος της ομάδας, καθώς έχει αγοράσει εδώ και λίγα χρόνια ένα μετοχικό μερίδιο του αγγλικού κλαμπ.

Με το που γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Κλοπ, λίγες ώρες πριν ο Γερμανός τεχνικός παραχωρήσει τη συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοίνωσε τους λόγους της αποχώρησής του, ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανέβασε ένα προσωπικό μήνυμα στα social media, ευχαριστώντας από καρδιάς τον προπονητή της Λίβερπουλ.

THANK YOU FOR EVERYTHING AND MORE!! You are one helluva manager and you’ll never be forgotten and more importantly YOU’LL NEVER WALK ALONE!! The Reds will miss you!! ??????????????????https://t.co/owGsPKjxwu