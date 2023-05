Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεισφέρει στα έξοδα κηδείας των θυμάτων του μακελειού στο Βελιγράδι

«Σας στηρίζω όλους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», τόνισε ο Ντόντσιτς στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Μέσω του ιδρύματός μου, αυτή τη στιγμή διερευνώ όλους τους τρόπους για να παρέχω βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε όλους τους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία που επλήγησαν από τους πυροβολισμούς στο Δημοτικό Σχολείο "Vladislav Ribnikar",» συνέχισε ο Λούκα Ντόντσιτς.

Belgrade, I support and stand with you all during this difficult time. Through @LD77Foundation I am exploring both immediate and long-term ways to support the students, faculty, and families affected by the shooting at the Vladislav Ribnikar Elementary School.