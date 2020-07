Ο Μάρβιν Τζόουνς στο Περιστέρι

Ενισχύεται στη φροντ λάιν το Περιστέρι, καθώς ο σύλλογος των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε σήμερα (17/7) την απόκτηση του Μάρβιν Τζόουνς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε στους «κυανοκίτρινους» συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους, ενώ είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς τη σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου, ενώ στη διάρκεια της περυσινής περιόδου -και μέχρι την διακοπή λόγω της πανδημίας- φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι για τον Μάρβιν Τζόουνς έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Μάρβιν Τζόουνς (27χρ., 2.13), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.

Ο Αμερικανός σέντερ θα ενισχύσει με την παρουσία του την «φρόντ-λάιν» των «κυανοκιτρίνων» προσδίδοντας δύναμη και αθλητικότητα στην ρακέτα, στοιχεία που ήθελε ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος.

Who is who

Ο Μάρβιν Τζόουνς είναι γεννημένος την 29η Δεκεμβρίου 1993 στο Σικάγο των Η.Π.Α. έχει ύψους 2.13, center/power forward αποφοίτησε από το Texas Southern University, όπου αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός στην περιφέρειά του, το 2017.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπη από τον Κολοσσό Ρόδου τη σεζόν 2017-18, έχοντας 10.4 πόντους, 6.2 ριμπάουντ κι 1 κόψιμο κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Την επόμενη χρονιά (2018-2019) αγωνίστηκε στην πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, έχοντας στο BCL 7.8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα σε 21 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ συμμετείχε και στην Αδριατική Λίγκα και το Πρωτάθλημα Σλοβενίας. Πέρσι (2019-2020) ξεκίνησε τη χρονιά στην τουρκική Socar Petkimspor, ενώ συνέχισε στη σλοβένικη KK Krka (Νovo Mesto), επιστρέφοντας στην Αδριατική Λίγκα και το πρωτάθλημα Σλοβενίας, έχοντας (στην ABA) κατά μέσο όρο 7 πόντους και 4.6 ριμπάουντ.

Μετά την αποχώρηση του Οκτάβιους Έλις από τον Προμηθέα για τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Προμηθέα, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση στις 28 Ιανουαρίου του 2020. Μέχρι και την διακοπή, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πρόλαβε και αγωνίστηκε σε 3 παιχνίδια στο Eurocup και δύο στην Basket League».