Ο Μασούρας κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στο Europa League - Βίντεο

Μεγάλη διάκριση για τον Γιώργο Μασούρα, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας (Player of the Week) στο Εuropa League, σε ψηφοφορία της UEFA.

Ο Μασούρας άφησε πίσω του τον Τοκό Εκαμπί της Λιόν, ο οποίος είχε απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ στο 3-0 επί της Μπρόντμπι, τον Κουίνσι Πρόμες της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη των Ρώσων με 3-2 στη Νάπολη, και τον Γκαλένο της Μπράγκα που σημείωσε επίσης δύο γκολ στη νίκη 3-1 των Πορτογάλων επί της Μίντιλαντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ένας άλλος Έλληνας, ο τερματοφύλακας της Σερίφ Τιράσπολ, Γιώργος Αθανασιάδης, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στο Champions League.

Two goals. Assist. Giorgos Masouras wins Player of the Week following a memorable display in Istanbul ??

?? Giorgos Masouras

?? Quincy Promes

?? Karl Toko Ekambi

@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL