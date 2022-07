Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Ακρόπολη: «Μια εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή...» - ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο Μάτζικ Τζόνσον έχει γίνει από τους μεγαλύτερους λάτρεις της Ελλάδας. Το περασμένο καλοκαίρι ο Αμερικανός παλαίμαχος θρύλος του NBA, είχε κάνει διακοπές στο Ιόνιο. Φέτος διάλεξε το Αιγαίο και όχι μόνο. Χθες αποφάσισε να επισκεφθεί την Αθήνα.

Πηγή: filathlos.gr

Μαζί με τη σύντροφό του, Κούκι, ανέβηκε στην Ακρόπολη, ενώ περπάτησε στο κέντρο της Αθήνας. Δείχνοντας εντυπωσιασμένος από την ιστορία της πόλης. Μάλιστα μοιράστηκε όλες αυτές τις εμπειρίες μέσω των social media, διαφημίζοντας ουσιαστικά τη χώρα μας.

«Μια εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή, γεμάτη από βιβλική ιστορία», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μάτζικ Τζόνσον, περιγράφοντας την εμπειρία του στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Κατά τα άλλα συνέχισε με το σκάφος τις διακοπές του, ενώ πόσταρε και φωτογραφία από τον ισθμό της Κορίνθου, αναφερόμενος στην ιστορία του!

Δείτε τις αναρτήσεις του Μάτζικ Τζόνσον:

Many of the original buildings of the Acropolis were destroyed or repurposed. After Rome converted to Christianity in the 6th century AD many Acropolis temples became Christian churches. It was eye-opening to learn about the history of the city & gain so much biblical context! pic.twitter.com/ypepoRYS5n — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

the Propylaea, the Temple of Athena Nike built in 431 BC, the Temple of the Maidens (Erechtheion), and the Odeon of Herodes Theater built in 174 AD. pic.twitter.com/WeHKKlWPTq — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022