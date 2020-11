Ο Μεντβέντεφ... ανέτρεψε τον Ναδάλ στο Λονδίνο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ισπανός πρωταθλητής, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν θα μπορέσει ούτε αυτή τη χρονιά να πάρει το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που λείπει από το μουσείο του στη Μαγιόρκα, αφού ο 24χρονος Ρώσος, No 4 στον κόσμο, έγινε ο μόλις τρίτος τενίστας που τον κέρδισε με ανατροπή σε best of three αγώνα σε σκληρή επιφάνεια, σε 178 παιχνίδια συνολικά.