Ο Μπέλιγχαμ και οι πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Όσον αφορά τα άλλα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ο Τζαμάλ Μασιάλα (Μπάγερν Μονάχου/152,4) είναι επικεφαλής της κατάταξης για τη γερμανική Bundesliga, ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Νάπολι/115,3) για τη Serie A της Ιταλίας και, παρά το συμβόλαιο που λήγει τον Ιούνιο, ο Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν/106,2) για τη Ligue 1 της Γαλλίας.

Εκτός από τα big-5 πρωταθλήματα, ο Αντόνιο Σίλβα (Μπενφίκα/114,1) προηγείται των Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας/84,3) και Εντρίκ Φελίπε (Παλμέιρας, δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης/82,7).

Σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, ο αριθμός των παικτών με μεταγραφική αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει σχεδόν διπλασιαστεί (από 20 σε 39). Η αξία του εκατοστού παίκτη με την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία είναι τώρα 71,3 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 53,4 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2023.

The ?? most expensive* players ??

?? @BellinghamJude ?????????????? €2?6?8?m

?? @ErlingHaaland ???? €2?5?1?m

?? @vinijr ???? €2?5?0?m#Rodrygo ???? #Saka ?????????????? #Foden ?????????????? #Gavi ???? #Alvarez ???? #Musiala ???? #Odegaard ????

* Transfer value as per @CIES_Football model

Top ?? ?? https://t.co/P1kLZlxs2xpic.twitter.com/MmMcxxpnQP