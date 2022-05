Ο Μπερλουσκόνι αποκοιμήθηκε στην κερκίδα, ενώ η Μόντσα έδινε το μεγαλύτερο ματς της ιστορίας της - Ιστορική άνοδος στη Serie A

Η ομάδα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι επιβλήθηκε με 4-3 στην παράταση της Πίζα εκτός έδρας, έχοντας ηττηθεί με 3-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ένα αποτέλεσμα που είχε ως συνέπεια την παράταση μετά το 2-1 του πρώτου ματς, καθώς δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ.

Το ματς ξεκίνησε εφιαλτικά για τη Μόντσα, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 1’ από γκολ του Τορεγκρόσα, ενώ στο 9’ ήρθε το 2-0 από τον Χέρμανσον!

Ο Ματσίν μείωσε σε 2-1 στο 20’ και ο Γκίτκγιερ φάνηκε να λυτρώνει τους φιλοξενούμενους ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 79ο λεπτό, ωστόσο στο 90’ ο Μαστίνου πέτυχε το 3-2 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί, οι παίκτες του Τζιοβάνι Στρόπα βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα όχι μόνο να ισοφαρίσουν, με τον Μαρόνε (96’) αλλά και να φτάσουν στην ανατροπή, με το δεύτερο γκολ του Γκίτκγιερ στο 101’!

Welcome to Serie A @ACMonza. ??

This is the 110-year-old clubs FIRST EVER promotion to the top-flight of Italian Football. ?? pic.twitter.com/JSAljvsbdQ