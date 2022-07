Ο ολυμπιονίκης Μο Φάρα αποκαλύπτει και συγκλονίζει: Έπεσα θύμα trafficking, έτσι έφτασα στη Βρετανία

Ο 39χρονος Βρετανός δρομέας, ο οποίος γεννήθηκε στην Σομαλία, πρόσθεσε ότι το όνομά του είχε αλλάξει σε Μοχάμεντ Φάρα από Χουσεϊν Αμπντί Καχίν στα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα που τον μετέφεραν στην Βρετανία, από μια γυναίκα που δεν είχε ξανασυναντήσει.

Μόλις έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η γυναίκα τον πήγε στο σπίτι της στο Χάουνσλοου, στο δυτικό Λονδίνο, και έσκισε ένα χαρτί με τα στοιχεία επικοινωνίας των συγγενών του. Η οικογένειά της δεν του επέτρεψε να πάει σχολείο μέχρι την ηλικία των 12 ετών.

Sir @Mo_Farah has revealed he was brought into the UK illegally under the name of another child.

In a BBC documentary, the four-time Olympic champion comes clean about his upbringing.

Video credit: @BBCpic.twitter.com/kthhPmdM3h