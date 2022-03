Ο ΟΠΑΠ πρωταγωνιστής στα Sports Marketing Awards

Sports Brand of the Year και 14 βραβεία για προγράμματα και δράσεις της εταιρείας.

Ο ΟΠΑΠ ήταν για ακόμη μια χρονιά ο «πρωταθλητής» των Sports Marketing Awards. Κέρδισε την κορυφαία διάκριση Sports Brand of the Year, καθώς και 14 βραβεία για καινοτόμες δράσεις και προγράμματα που υλοποίησε, σε συνεργασία με κορυφαία αθλητικά brands και φορείς.

Στα 14 βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2022, συγκαταλέγονται ένα PLATINUM, επτά GOLD, τρία SILVER και τρία BRONZE. Οι διακρίσεις αυτές αφορούν σε πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη ομαδικών και ατομικών αθλημάτων και την ενίσχυση της σύνδεσης του αθλητισμού με την κοινωνία.

«Η βράβευση της εταιρείας μας μέσα από τον θεσμό των Sports Marketing Awards είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του ελληνικού αθλητισμού διαχρονικά. Σε μία δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας, καταφέραμε και κρατήσαμε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και δράσεων του ΟΠΑΠ, έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δράσεών μας τους συνεργάτες και τους πελάτες μας», δήλωσε ο Chief Marketing Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Ρόκκας.

Οι πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ που βραβεύτηκαν

Τα προγράμματα και οι δράσεις του ΟΠΑΠ που ξεχώρισαν στα Sports Marketing Awards 2022 και τα βραβεία που απέσπασαν είναι τα ακόλουθα:

SPORTS BRAND OF THE YEAR

PLATINUM και GOLD βραβείο στην κατηγορία «Best Overall Presence in Social Media» για το Social Media περιεχόμενο με τις χορηγούμενες ομάδες (ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΟΦΗ, ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, ΠΑΕ ΑΕΚ, Εθνική Ομάδα)

GOLD βραβείο στην κατηγορία «Best NEW Sponsorship (σε ισχυ? απο? 23.05.2020)» για την Χορηγία ΟΠΑΠ – PAO BC ACADEMY ASD

GOLD βραβείο στην κατηγορία «Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing (π.χ. Ολυμπιακοι? Αγω?νες & Euro)» για το Cookball League/ ΟΠΑΠ

GOLD βραβείο στην κατηγορία «Best Sponsorship Program για Αθλη?τρια» για το πρόγραμμα ΟΠΑΠ CHAMPIONS

GOLD Βραβείο στην κατηγορία «Best Sports Related Commercial or Promotional Video» για το Μάριο Χεζόνια – Stadium Simulation with Subpac

GOLD βραβείο στην κατηγορία «Best Overall Presence on Facebook» για το Social Media περιεχόμενο με τις χορηγούμενες ομάδες (ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, ΠΑΕ ΑΕΚ) που αναρτάται στη Facebook σελίδα του Πάμε Στοίχημα

GOLD βραβείο στην κατηγορία «Best Overall Presence on Instagram» για το Social Media Περιεχόμενο με τις χορηγούμενες ομάδες (ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, ΠΑΕ ΑΕΚ)

SILVER βραβείο στην κατηγορία « Best Sports Strategy for Customer Loyalty» για το OPAP Sponsorship’s support on loyalty program

SILVER βραβείο στην κατηγορία «Best Sports Related Commercial or Promotional Video»για τη Γιορτή της Μητέρας – Παναθηναϊκός ΑΟ

SILVER βραβείο στην κατηγορία «Best Sponsorship Platform for Brand / Sponsor Engagement & Activation» για την χορηγική συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Best Sports-Related Covid 19 Response by a Brand» για τις OPAP Media days

BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Best Sports Strategy for Product / Service Launch» για το Ο ΟΠΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ,

BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Best Sponsorship Program για/απο? Αθλητικο? Συ?λλογο/Σωματει?ο» για τη χορηγία ΟΠΑΠ – ΠΑΕ ΟΦΗ