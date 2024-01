Ο Ρούμπλεφ νίκησε τον Ντε Μινόρ σε 254' και κράτησε τον Τσιτσιπά στο Top10

Η νίκη του Αντρέι Ρούμπλεφ θα «κρατήσει» τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τοπ-10. Ο Έλληνας πρωταθλητής που έχει χάσει τους τελευταίους πέντε αγώνες του από παίκτες του τop-20, θα υποχωρούσε στο Νο 11, σε περίπτωση που νικούσε ο Άλεξ ντε Μινόρ. Η τελευταία φορά που ο Έλληνας είχε βρεθεί εκτός τop-10 ήταν ο Φεβρουάριος του 2019.

He always had the will, he just had to find the way!@AndreyRublev97 comes from a set down to rattle home and into the last eight.

The No.5 seed defeats Alex De Minaur 6-4 6-7(5) 6-7(4) 6-3 6-0