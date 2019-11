Ο Τσάνας διευθυντής στις Ακαδημίες της ΑΕΚ

Υπό τη διεύθυνση του Κώστα Τσάνα θα λειτουργούν πλέον οι Ακαδημίες της ΑΕΚ.

Ο Έλληνας τεχνικός, που υπήρξε βοηθός του Μίχαελ Σκίμπε στην Εθνική και διετέλεσε και υπηρεσιακός προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης από την ΕΠΟ το περασμένο καλοκαίρι.

Θα πάρει τη θέση που άφησε ο Νίκος Κωστένογλου όταν ανέλαβε την πρώτη ομάδα της «Ένωσης» και θ’ αναλάβει το κουμάντο στα τμήματα υποδομής των «κιτρινόμαυρων».

Ο Τσάνας έχει δουλέψει στην ΑΕΚ

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα φορέσει τη φόρμα της Ένωσης, αφού υπήρξε σκάουτερ το 2007 επί Νικολαϊδη και το 2008 επί Μπάγεβιτς. Το συμβόλαιό του με την ΕΠΟ τελειώνει άμεσα. Και η ΑΕΚ θέλει να καλύψει το κενό στις Ακαδημίες με έναν έμπειρο τεχνικό, ο οποίος για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με νεαρά παιδιά.

Ένα πλήρως καταρτισμένο στέλεχος για τις μικρές ηλικίες που ξέρει τα δεδομένα και τις απαιτήσεις και έρχεται να συνεχίσει το καλό έργο που γίνεται από την ημέρα που μπήκε ο Κωστένογλου στις Υποδομές και συνεχίζεται.

Το who is who του Κώστα Τσάνα

Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1967 στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής το 1985 στον Λεβαδειακό, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το 1995. Από εκεί πήγε για ένα χρόνο στην Καλαμάτα και συνέχισε στον Αθηναϊκό από το 1996 έως το 1999.

Έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Εθνικό (1999-2000).

Συνολικά συμμετείχε σε 257 αγώνες Α’ Εθνικής Κατηγορίας και σε 75 αγώνες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και σκόραρε 30 και 25 γκολ, αντίστοιχα.

Η προπονητική του καριέρα άρχισε το 2001 στις ακαδημίες του Αθηναϊκού. Το 2005 ανέλαβε την 1η ομάδα του Αθηναϊκού και το 2006 ηγήθηκε του Ηλυσιακού.

Την περίοδο 2008-2009 εργάστηκε στην προπονητική ομάδα της ΑΕΚ, ως scouter.

To 2009 κάθισε στον πάγκο της Εθνικής Νέων, ως βοηθός του Γιώργου Γεωργιάδη, ενώ το 2010 συνέχισε ως συνεργάτης του κ. Γεωργιάδη στην Εθνική Ελπίδων.

Τον Οκτώβριο του 2011 ανάλαβε προπονητής της Εθνικής Νέων, την οποία οδήγησε στη 2η θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012.

Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2015 ήταν προπονητής της Εθνικής Ελπίδων.

Ο Τσάνας είχε, επίσης, την ευθύνη της Εθνικής Ομάδας κάτω των 20 στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων (Τουρκία, 21/6-13/7/2013). Η Εθνική Κ-20 πέρασε στους «16» της διοργάνωσης και κατετάγη 15η στον κόσμο.