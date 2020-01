Ο Τσιτσιπάς για το ατύχημα με τον πατέρα του: Ίσως με κλείσει στο δωμάτιό μου - ΒΙΝΤΕΟ

Μετά, μάλιστα, έκανε και χιούμορ... «Ίσως με κλείσει για τρεις μέρες στο δωμάτιό μου, για τιμωρία».

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς έφυγε στη συνέχεια από τον πάγκο και κάθισε με τους υπόλοιπους παίκτες της αποστολής. Δεν ήταν, πάντως, επιθυμία του Στέφανου.

«Μάλλον ήταν δική του ιδέα. Ίσως εκνευρίστηκε, δεν τον ρώτησα. Θα του μιλήσω μετά».

Το συμβάν όμως υποβάθμισε και ο Νικ Κύργιος.

«Δεν το είδα. Δεν νομίζω να το ήθελε. Δεν νομίζω να πρέπει να δίνετε τόση σημασία, για να είμαι ειλικρινής. Κι εγώ έχω κάνει ηλίθια πράγματα στην ένταση της στιγμής, προφανώς και ήταν ατύχημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

