Ο Τζίμας υπέγραψε στην Μπράιτον με ποσό ρεκόρ

Το κόστος της μεταγραφής, κατά τον Ρομάνο πάντα, θα ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια λίρες (περίπου 26,5 εκατομμύρια ευρώ), εκτός των μπόνους που έχουν μπει.

Stefanos Tzimas to Brighton, here we go! Medical done and contract already signed.

Fee over £22m plus add-ons. Tzimas will stay at Nürnberg until June on loan, top signing for future.

Nürnberg director Olaf Rebbe signed him on initial cheap loan… now sold for over £22m. pic.twitter.com/jpxq5pLK2e