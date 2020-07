Ο Χέντερσον «παίκτης της χρονιάς» στην Αγγλία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ευχαριστώ για το βραβείο και το δέχομαι εκ μέρους των συμπαικτών μου γιατί χωρίς αυτούς δεν θα κατάφερνα να πάρω τη διάκριση. Τα παιδιά αυτά με έκαναν καλύτερο ποδοσφαιριστή, καλύτερο αρχηγό και καλύτερο άνθρωπο» δήλωσε σχετικά ο Χέντερσον.

"But as grateful as I am I don’t feel like I can accept this on my own. I don’t feel like anything I’ve achieved this season or in fact during my whole career has been done on my own.

"I hope those who voted for me did so partly to recognise the entire team’s contribution." ???