Ο Χεσούς Νάβας ο μοναδικός παίκτης με Mundial, Euro και Nations League - Τα highlights του Κροατία-Ισπανία, η διαδικασία των πέναλτι και η απονομή

Ο Χεσούς Νάβας έκανε ντεμπούτο, στην Εθνική Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2009 και έκτοτε μετράει 48 συμμετοχές και 5 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

?? World Cup

?? Euros

?? Nations League

Jesús Navas is the first player to win all three ?? pic.twitter.com/OXmiL02QnC