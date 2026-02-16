Οι αγώνες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League - Real.gr

Πέντε αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, με τη “μάχη” μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ να κορυφώνεται.

Το 0-0 της ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ διατήρησε την Ένωση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (48β.), με τον Ολυμπιακό (47β.) να ακολουθεί έπειτα από το δικό του 0-0 με τον Λεβαδειακό και τον “δικέφαλο του βορρά” να βρίσκεται στο -2 την πρώτη θέση (46β.), έχοντας όμως ματς λιγότερο.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας ότι κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, με το “δικέφαλο του Βορρά” να υποδέχεται σε δυο αγωνιστικές τους Πειραιώτες στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα των τριών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος:

ΑΕΚ

22/02 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

01/03 Βόλος-ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ-ΑΕΛ

15/03 Ατρόμητος-ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ-Κηφισιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21/02 Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

01/03 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ-Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός-ΑΕΛ

ΠΑΟΚ

22/02 ΑΕΛ -ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

04/03 Κηφισιά-ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

22/03 Βόλος-ΠΑΟΚ

ΠΗΓΗ: filathlos.gr