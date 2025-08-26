Οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

Σάμσουνσπορ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Ριέκα και ΑΕΚ-Άντερλεχτ με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκρισή τους στη League Phase των Κυπέλλων Ευρώπης δίνουν αυτή την εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες.

Την Πέμπτη διεξάγονται και οι 3 αγώνες ρεβάνς των playoffs. Στο Europa League, στις 20:00 ξεκινάει το ματς Σάμσουνσπορ-Παναθηναϊκός και στις 20:30 το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ριέκα. Στο Conference League, στις 21:00 γίνεται η σέντρα στον αγώνα ΑΕΚ-Άντερλεχτ. Στα πρώτα ματς ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 τη Σάμσπουνσπορ, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από τη Ριέκα και η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Άντερλεχτ.

Επιλογές για την πρόκριση και τη μέθοδο πρόκρισης

To Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές, Bet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης.

Δείτε ορισμένες από τις στοιχηματικές επιλογές:

Πρόκριση

Μέθοδος πρόκρισης (κανονική διάρκεια-παράταση-πέναλτι)

Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

Σκορ πολλαπλών επιλογών

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5 γκολ

Over/Under κόρνερ

Μέθοδος επίτευξης πρώτου γκολ

Χρόνος επίτευξης τελευταίου γκολ

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Τελικό Αποτέλεσμα & Πρώτο γκολ

Eurobasket: Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα με την Ιταλία

Η ώρα του Eurobasket έφτασε. Την Τετάρτη γίνεται το πρώτο τζάμπολ στη διοργάνωση η οποία διεξάγεται σε 4 ομίλους, στη Λετονία, την Φινλανδία, την Κύπρο και την Πολωνία.

Η Εθνική Ομάδα παίρνει μέρος στον 3ο όμιλο και την Πέμπτη (21:30) δίνει το πρώτο της παιχνίδι, στη Λεμεσό, κόντρα στην Ιταλία. Στον όμιλό μας συμμετέχουν η Ισπανία, η Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Σύνολο Πόντων

Νικητής & Σύνολο Πόντων

Ημίχρονο/Τελικό

Πρώτος σκόρερ

Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ

Ομάδα με τα περισσότερα τρίποντα

Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου

Head to head πόντοι παικτών

Τεχνικές Ποινές Over/Under

Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο

