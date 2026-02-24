Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn - Real.gr

• Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με τους αγώνες ρεβάνς των playoffs. Στο Champions League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (22:00) εκτός έδρας τη Λεβερκούζεν. Στο πρώτο παιχνίδι, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η γερμανική ομάδα κέρδισε με 2-0.

Εκτός έδρας αγωνίζονται και οι 2 ελληνικές ομάδες στο Europa League. Την Πέμπτη, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Βικτόρια Πλζεν και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ισπανία με τη Θέλτα. Ισόπαλο με 2-2 έληξε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την «Επιστροφή Στοιχήματος»* και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Παρί με «20 & Κάρφωσες»*

Η Euroleague επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με τα παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής. Την Τετάρτη (20:00) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζαλγκίρις και την Πέμπτη (21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Παρί.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Oμάδα που θα πετύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο

Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

