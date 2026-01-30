Οι αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Europa League - Real.gr

Το βράδυ της Πέμπτης (29/1) ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να συνεχίζουν στα playoffs, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους “16” της διοργάνωσης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) οι δύο ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους, με τον Δικέφαλο του Βορρά να διασταυρώνεται με τη Θέλτα και τους πράσινους με τη Βικτόρια Πλζεν.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και δεύτερος για τις 26 Φεβρουαρίου.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 17ος, ενώ ο Παναθηναϊκός στην 20ή θέση, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρώτα ματς θα γίνουν στην Τούμπα και το ΟΑΚΑ κι οι ρεβάνς στις έδρες των αντιπάλων τους.

Λιόν ή Άστον Βίλα οι πιθανοί αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ στους “16” της διοργάνωσης, όπως ήταν ήδη γνωστό και Μίντιλαντ ή Μπέτις για τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: Filathlos.gr