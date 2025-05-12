Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:
Αναλυτικά οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League
19:05 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ορομπά Roshn Saudi League
19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βενέτσια – Φιορεντίνα Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
20:15 ΕΡΤ3 Παναθηναϊκός – Προμηθέας GBL
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Γρανάδα – Εϊμπάρ La Liga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι Championship