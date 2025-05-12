Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:09, 12/05/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:

Αναλυτικά οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League

19:05 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ορομπά Roshn Saudi League

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βενέτσια – Φιορεντίνα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

20:15 ΕΡΤ3 Παναθηναϊκός – Προμηθέας GBL

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Γρανάδα – Εϊμπάρ La Liga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι Championship

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