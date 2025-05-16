Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 16/05/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις της Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ και Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Πορτογαλία, SS2 Mortagua 1

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Πορτογαλία, SS3 Lousa 1

11:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Πορτογαλία, SS4 Gois 1

12:40 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Πορτογαλία, SS5 Arganil 1

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Emlia Romagna, Practice 1

16:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ώρα Τελικού Κύπελλο Ελλάδος Συνέντευξη Τύπου

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Ρώμη (1ος Ημιτελικός)

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Emlia Romagna, Practice 2

18:55 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2024-25

19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ντόχα

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League 2024-25

21:30 Novasports Prime Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League 2024-25

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Ρώμη (2ος Ημιτελικός)

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λίβινγκστον – Πάρτικ Θιστλ William Hill Scottish Premiership 2024-25

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2024-25

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ – Τσέστερφιλντ Sky Bet EFL League Two 2024-25

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