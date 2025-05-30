Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2025 Σκανδιναβία, SS2 Gronlund 1
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2025 Σκανδιναβία, SS3 Varmskog 1
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2025 Σκανδιναβία, SS4 Gronlund 2
14:30 ΑΝΤ1+ FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA, PRACTICE 1
18:00 ΑΝΤ1+ FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA, PRACTICE 2
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2024-25
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League 2024-25
21:00 ΕΡΤ2 Κροατία – Ελλάδα CEV European Golden League 2025
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Καντσία Saudi King Cup 2024-25
21:00 ΕΡΤ3 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Greek Basketball League
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Τραπάνι – Μπρέσια Lega Basket Serie A 2024-25
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa 2024-25