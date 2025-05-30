Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 30/05/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο πρώτος τελικός της Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2025 Σκανδιναβία, SS2 Gronlund 1

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2025 Σκανδιναβία, SS3 Varmskog 1

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2025 Σκανδιναβία, SS4 Gronlund 2

14:30 ΑΝΤ1+ FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA, PRACTICE 1

18:00 ΑΝΤ1+ FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA, PRACTICE 2

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2024-25

20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League 2024-25

21:00 ΕΡΤ2 Κροατία – Ελλάδα CEV European Golden League 2025

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Καντσία Saudi King Cup 2024-25

21:00 ΕΡΤ3 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Greek Basketball League

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Τραπάνι – Μπρέσια Lega Basket Serie A 2024-25

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa 2024-25

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