Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

To τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal