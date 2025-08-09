Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:04, 09/08/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

To φιλικό της Εθνικής μπάσκετ ανδρών με τη Σερβία στην Κύπρο και το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (9/8).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον-Ρέξαμ EFL Championship

16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι EFL Championship

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

19:45 Novasports Prime Φέγενορντ – Μπρέντα Eredivisie

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Νταντί Scottish Premiership

20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Σερβία Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ

21:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε Bundesliga 2

22:00 Novasports Prime PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 8 HDOktagon 2025 74 (Τσεχία, Οστράβα)

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αρούκα – Άβες Liga Portugal

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved