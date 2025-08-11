Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Στο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Μπενζαμέν Μπονζί, για το τουρνουά τένις στο Σινσινάτι.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08/2025):

18:00 Novasports 6 HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς- Μπενζαμέν Μπονζί ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Εστρέλα Liga Portugal

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal