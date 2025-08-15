Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Ξεχωρίζουν τα εναρκτήρια παιχνίδια της Premier League και της La Liga.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08/2025):
- 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
- 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
- 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
- 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
- 20:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga
- 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Φόλκερκ Premier Sports Cup
- 22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ Premier League
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
- 22:30 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Οβιέδο La Liga
- 23:30Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι