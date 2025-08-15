Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:30, 15/08/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ξεχωρίζουν τα εναρκτήρια παιχνίδια της Premier League και της La Liga.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08/2025):

  • 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
  • 10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
  • 11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
  • 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
  • 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
  • 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
  • 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
  • 20:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga
  • 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Φόλκερκ Premier Sports Cup
  • 22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ Premier League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
  • 22:30 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Οβιέδο La Liga
  • 23:30Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved