Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Ποδόσφαιρο από Premier League και La Liga, αλλά και MotoGP στην Αυστρία, δεσπόζουν στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/08/2025)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 2ος αγώνας
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:15 Novasports Prime Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ Eredivisie
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
14:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS11 Pindula 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
15:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS12 Podhoran 2
15:30 Novasports 2HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS13 Katerinice 2
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρίο Άβε – Νασιονάλ Liga Portugal
18:00 Novasports 2HD Θέλτα – Χετάφε La Liga
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ Premier League
19:00 Novasports Prime Άρης – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Μπράγκα Liga Portugal
20:30 Novasports Start Μπιλμπάο – Σεβίλλη La Liga
22:15 Novasports Prime Μίλαν – Μπάρι Coppa Italia
22:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
22:30 COSMOTE SPORT 4 HDΛας Βέγκας Έισις – Ντάλας Γουίνγκς WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal