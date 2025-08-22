Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/8/2025):

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

19:30 Novasports Prime Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Ιταλία Τουρνουά Ακρόπολις Μπάσκετ

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Βρυξέλλες

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τσέλσι Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντέρμπι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship

22:30 Novasports Prime Μπέτις – Αλαβές La Liga

22:30 Novasports Start Λεγανές – Κάδιθ Ποδόσφαιρο

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ