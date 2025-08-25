Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Το ματς Λεβαδειακός – Κηφισιά για τη Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά oι επιλογές:

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A

19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Super League

20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports Prime Νιούκαστλ – Λίβερπουλ Premier League

22:30 Novasports 2HD Σεβίλλη – Χετάφε La Liga