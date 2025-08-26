Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League