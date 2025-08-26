Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Eurosport 2 US Open Τένις
19:00 Eurosport 1 US Open Τένις
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League