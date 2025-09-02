Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Τo τέταρτο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Βοσνία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ

15:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 ΕΡΤ News-Novasports Start Ελλάδα – Βοσνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ

18:00 Novasports 4HD Ισλανδία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 Novasports Start Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 ΕΡΤ1 Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 Novasports Start Ιταλία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

21:30 Novasports 4HD Γαλλία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025