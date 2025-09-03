Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις στο Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 ΕΡΤ2 Ολλανδία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

14:45 Novasports Start Εσθονία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 Novasports 4HD Λιθουανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 Ιταλία – Πολωνία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Novasports Start Τσεχία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Άιζεναχ DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:15 ΕΡΤ1-Novasports Start Τουρκία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025