Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Το εναρκτήριο ματς της Εθνικής Ελλάδος στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Λευκορωσία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

21:45 Novasports Premier League Δανία – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Start Μαυροβούνιο – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 6HD Νήσοι Φερόες – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 4HD Ελβετία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ιταλία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ουκρανία – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 ALPHA Ελλάδα – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers 2025