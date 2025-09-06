Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι πρώτες τέσσερις νοκ-άουτ αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025, τα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και οι κατατακτήριες δοκιμές σε Formula 1 και Moto GP, ξεχωρίζoυν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

09:10 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS2 Cwm Elan 1

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:10 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS3 Y Diafol 1

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:30 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Τουρκία Βόλεϊ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ γυναικών

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 Novasports Start Τουρκία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

12:45 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS4 Mydroilyn 1

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ισπανία (1ος Αγώνας)

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Practice 3 Μηχανοκίνητα

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούπορτ Κάουντι – Μπρίστολ Ρόβερς EFLLeagueTwo

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:15 Novasports Start Γερμανία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:15 ΕΡΤ1 Γερμανία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:30 ΕΡΤ2 Ιταλία – Βραζιλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ γυναικών

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports Prime Λετονία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Qualifying Μηχανοκίνητα

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Ισπανία (2ος Αγώνας)

18:30 Novasports Start Λιθουανία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:30 ΕΡΤ1 Λιθουανία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00 Novasports Premier League Αγγλία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 Novasports Prime Αρμενία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:30 Novasports 1HD Σαραγόσα – Βαγιαδολίδ Β΄κατηγορία Ισπανίας

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπρόμλεϊ – Τζίλιγχαμ EFL League Two

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κονέκτικατ Σαν – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Regular Season 2025

21:45 Novasports Prime Αυστρία – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Start Σερβία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45 Novasports 2HD Άγιος Μαρίνος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ιρλανδία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2025 Νασουρντίν Ιμάφοφ – Κάιο Μποράλιο

22:30 COSMOTE SPORT 3 HDΕστορίλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal