Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας κόντρα στην αντίστοιχη της Δανίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:45 Novasports Start Κροατία – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Γιβραλτάρ – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 4HD Κόσοβο – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Λευκορωσία – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ισραήλ – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 ALPHA Ελλάδα – Δανία UEFA World Cup Qualifiers 2025