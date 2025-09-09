Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:30, 09/09/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο προημιτελικός του Ευρωμπάσκετ Λιθουανία – Ελλάδα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Τουρκία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ

19:00 Novasports 2HD Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Αρμενία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

20:00 ΕΡΤ2 Μάλτα – Ελλάδα UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21

21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Λιθουανία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

21:45 Novasports Premier League Σερβία – Αγγλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Αλβανία – Λετονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Νορβηγία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Κύπρος – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ουγγαρία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers

