Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Warm Up)
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ναόγια Ινούε – Μουροντζόν Αχμανταλίεφ Boxing
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
12:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup τένις
12:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου 2η Μέρα
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
13:30 Novasports 4HD Μερσίν – Βαλένθια aΘens cup
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship
14:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS13
14:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ
14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Χιρόνα La Liga
15:30 Novasports 5HD Χέρακλες – Άλκμααρ Eredivisie
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS14
16:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Λίβερπουλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λέτσε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A
16:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Παρί Μπάσκετ Φιλικό
16:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup
16:30 Novasports 2 Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Αθηναϊκός – Άρκα Γκντίνια aΘens cup
16:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS15
17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Φινλανδία Μικρός τελικός Ευρωμπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπέτις La Liga
18:00 Novasports 2HD Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Super League
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναθηναϊκός Super League
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26
18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ Φιλικό
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS16
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΑΕΚ Super League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Κάζα Πία Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Τουρκία – Γερμανία Τελικός Ευρωμπάσκετ
21:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Μπολόνια Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal
23:30 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura