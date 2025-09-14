Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δούμε το Ελλάδα-Φινλανδία και τα ματς των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Warm Up)

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ναόγια Ινούε – Μουροντζόν Αχμανταλίεφ Boxing

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

12:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup τένις

12:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου 2η Μέρα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

13:30 Novasports 4HD Μερσίν – Βαλένθια aΘens cup

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship

14:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS13

14:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ

14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Χιρόνα La Liga

15:30 Novasports 5HD Χέρακλες – Άλκμααρ Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS14

16:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Λίβερπουλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A

16:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Παρί Μπάσκετ Φιλικό

16:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup

16:30 Novasports 2 Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Αθηναϊκός – Άρκα Γκντίνια aΘens cup

16:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS15

17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Φινλανδία Μικρός τελικός Ευρωμπάσκετ

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπέτις La Liga

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναθηναϊκός Super League

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26

18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ Φιλικό

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS16

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΑΕΚ Super League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Κάζα Πία Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Τουρκία – Γερμανία Τελικός Ευρωμπάσκετ

21:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Μπολόνια Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal

23:30 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura