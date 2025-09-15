Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δούμε Καραλή, Τεντόγλου και τελικό Ολυμπιακού-ΑΕΚ στο χάντμπολ.

Αναλυτικά οι επιλογές:

13:30 ΕΡΤ2, ERT Sports Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου (Προκριματικά μήκους, Τεντόγλου, 13:40 – Τελικός επί κοντώ, Καραλής, 13:49)

19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Τελικός Σούπερ Καπ Χάντμπολ

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κρεμονέζε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φλένσμπουργκ – Ανόβερο Bundesliga Χάντμπολ

21:30 Novasports Start Σαραγόσα – Αλμπαθέτε La Liga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Μαγιόρκα La Liga