Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο, τα ματς Κυπέλλου των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας και ο τελικός του Τεντόγλου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς – Τζούντσενγκ Σανγκ Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

13:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 5η Μέρα

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Πάφος UEFA Youth League

14:50 ΕΡΤ2 Μήκος ανδρών – Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου Στίβος

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αιγάλεω – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC Κύπελλο Ελλάδας

19:30 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

19:45 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Πάφος UEFA Champions League

21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άγιαξ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League