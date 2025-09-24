Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι και τα ματς Κυπέλλου των Ολυμπιακού, ΑΕΚ

Αναλυτικά οι επιλογές:

07:30 Novasports 6HD Άσλιν Κρούγκερ – Μαρία Σάκκαρη WTA 1000

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντάνιελ Αλτμάιερ – Ντένις Σαποβάλοφ Τόκιο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Φράνσις Τιαφό Τόκιο

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλλιθέα – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

18:00 Novasports Start Πάρμα – Σπέτσια Coppa Italia

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League

20:00 Novasports 1HD Χετάφε – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports 2HD Κόμο – Σασουόλο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νις – Ρόμα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλμε – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα La Liga