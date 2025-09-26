Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δείτε τα ΑΕΚ-Προμηθέας και Ολυμπιακός-Καρδίτσα για το Super Cup

Αναλυτικά οι επιλογές:

07:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

08:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Τέιλορ Φριτζ ATP 500

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Ματέο Μπερετίνι ATP 500

14:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

14:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λορέντζο Σονέγκο – Αλεξάντερ Ζβέρεφ ATP 500

17:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Προμηθέας Super Cup μπάσκετ

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

20:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Καρδίτσα Super Cup μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μέλσουνγκεν – Αμβούργο DAIKIN Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ιτιχάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Μιραντές – Σαραγόσα La Liga 2

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

22:00 Novasports Prime Χρόνα – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Λέστερ Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal