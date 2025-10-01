Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 01/10/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η δύσκολη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στo Emirates, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Λέρνερ Τιέν Πεκίνο (Τελικός)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Φάση των 16

17:00 ΕΡΤ2Δράμα – Ιωνικός Ν.Φ. (2020)

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Κέμνιτς Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

20:45 Novasports Prime Φενέρμπαχτσε – Παρί Euroleague

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 6HD Τρέντο – Μπουργκ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HDΛεβερκούζεν – PSV ΑϊντχόφενUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μονακό – Μάντσεστερ ΣίτιUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Άρσεναλ – Ολυμπιακός UEFA Champions League

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved