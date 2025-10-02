Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Quantcast
06:30, 02/10/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ απέναντι στις Γκόου Αχέντ Ίνγκλς και Θέλτα, αντίστοιχα, για το Europa League, της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για το Europa Conference League και ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025

19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Μάιντς UEFA Conference League

21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

