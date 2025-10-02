Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025
19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Μάιντς UEFA Conference League
21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League